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Kilis’te, Çöp Madam Projesi kapsamında, “Atık Malzemelerin Dönüştürülmesi Eğitimi" tamamlandı.

Kilis Valiliği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP, İslambey ÇATOM işbirliğiyle, Çöp Madam Projesi kapsamında Kilis Aktif Yaşam Merkezi'nin ev sahipliği ile bir hafta süren, Atık Malzemelerin Dönüştürülmesi Eğitimine 40 Türk ve 40 Suriye kökenli kadının katılımıyla gerçekleştirildi. Çöp Madam Projesi koordinatörü Tara Hopkins tarafından eğitim verildi.

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