Kilo alarak kendini daha iyi ve daha sağlıklı hisseden kadınlar son hallerini paylaşıyor

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"İyileşmeden önce acil servisten bir resim yayınlamıştım ama iyileşmemin başlangıcından şu ana kadar başka bir resim paylaşmak istedim. Çok büyük bir fark yok gibi ama ben 4 beden daha büyüğüm ve çok daha güçlüyüm!"