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Bir süredir halkın önüne çıkmayan ve sağlığı ile söylentilerin arttığı Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un durumuyla ilgili belirsizlik devam ederken, konuyla ilgili bir açıklama da Güney Kore hükümetinden geldi.

Seul yönetiminde Kuzey Kore ilişkilerinden sorumlu bakan olarak görev yapan Kim Yeon-chul, Kim Jong-Un 15 Nisan'daki törenlere hasta olduğu için değil koronavirüs tehlikesinden korunmak için katılmamış olabileceğini belirtti.

Ülkenin kurucusu ve Kim Jong-Un'un dedesi Kim Il Sung'un doğumgününün kutlandığı 15 Nisan, Kuzey Kore'nin en önemli milli günlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Kim Jong-Un'un bu sene törenlere katılmaması hakkındaki söylentilerin artmasına neden olan faktörlerden biri olmuştu.

Konuyla ilgili Güney Kore parlamentosunda bir oturumda konuşan Bakan Kim Yeon-chul, "Göreve geldiğinden bu yana Kim Il Sung'un hiçbir doğumgünü kutlamasını kaçırmadığı doğru ancak koronavirüs endişeleri nedeniyle birçok etkinlik iptal edildi" ifadelerini kullandı. Güney Koreli bakan bunun olağandışı bir durum olmadığını ifade etti.

Güney Koreli yetkililer daha önce de Kuzey Kore'de olağandışı bir hareketlilik tespit etmediklerini açıklamışlardı.

11 Nisan'dan bu yana nerede olduğu bilinmeyen Kim Jong Un'un bir kalp ameliyatı geçirdiği ve durumunun ciddi olduğuna ilişkin iddialar ortaya atılmıştı. Kim'e ait olduğu tahmin edilen özel bir trenin uydu görüntülerinde Wonsan kentinde olduğunun tespit edilmesi Kim'in Wonsan'da olduğuna dair ortaya atılan iddiaları güçlendirmişti.

Kuzey Kore henüz resmi bir koronavirüs vakası bildiriminde bulunmamış olsa da ülkedeki gerçek durumun nasıl olduğu net olarak bilinmiyor. Salgının başlamasının ardından Kuzey Kore'de bazı büyük etkinlikler iptal edilmiş ve sınırlar kapatılmıştı.