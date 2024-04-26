Kim Kardashian Beyaz Saray'da
Kim Kardashian, Beyaz Saray'da Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile görüştü
Kim Kardashian, ceza adaleti reformunu savunmak için yeniden Beyaz Saray'a gitti. Kardashian, daha önce, Donald Trump'ın yönetimindeki Beyaz Saray'da yine aynı konuyu savunmak için bulunmuştu. Hem Cumhuriyetçi Trump hem de Demokrat Biden yönetimiyle aynı konuyu görüşen ünlü realite şov yıldızı, böylece herhangi bir partiye değil, davaya sadık olduğunu gösterdi.
Ceza adaleti reformu savunucusu olduğunu her fırsatta dile getiren Kim Kardashian, ABD Başkanı Joe Biden'ın daha önce şiddet içermeyen uyuşturucu suçlarından hüküm giymiş 16 kişiye af vermesinin ardından, dün Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile bir araya geldi.
Kamala Harris ve affedilen mahkumlarla yaptığı görüşmede Kim Kardashian, görevde kim olursa olsun tek gündeminin hapishane reformunu savunmak olduğunu belirtti. Realite şov yıldızı ayrıca, kısa süre önce serbest bırakılan mahkumlara, hikayelerini paylaştıkları ve konuya ışık tuttukları için teşekkür etti.
Kim Kardashian, "Bu mücadeleyi sürdürmek, her ziyarette, her yönetimde daha fazlasını öğrenmek için burada olmaktan büyük onur duyuyorum. Sadece yardım etmek ve konuyu yaymak için buradayım" açıklamasını yaptı.
2018 yılındaki Beyaz Saray ziyaretinin aslında ona hukuk fakültesine girme ve sağlayabileceği diğer yardım yollarını arama konusunda ilham verdiğini söyleyen Kim Kardashian, o dönemde Alice Marie Johnson adlı mahkumun müebbet hapis cezasının hafifletilmesini sağlamıştı. Donald Trump ile görüştüğü için baskıyla da karşı karşıya kalan Kardashian, eleştirilere rağmen 2019 ve 2020'de hapishane reformu girişimleri konusunda yönetimle işbirliği içinde çalışmaya devam etti.
AVUKAT OLMAK İSTİYOR
Klasik bir hukuk eğitimi almayan Kim Kardashian, bazı eyaletlerde sağlanan ‘Hukuk Ofisi Eğitim Programı’na devam etti. Bu programı bitirenler, sınavları geçip bazı şartları yerine getirdiği durumda eyalet sınırları içinde avukatlık yapabiliyor.
BABASI, O.J. SIMPSON'I SAVUNMUŞTU
1990’lı yıllarda karısını öldürmekle suçlanan futbolcu ve oyuncu O.J. Simpson’ı savunan Robert Kardashian, Kim Kardashian'ın babası...