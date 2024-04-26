Kim Kardashian Beyaz Saray'da

Kamala Harris ve affedilen mahkumlarla yaptığı görüşmede Kim Kardashian, görevde kim olursa olsun tek gündeminin hapishane reformunu savunmak olduğunu belirtti. Realite şov yıldızı ayrıca, kısa süre önce serbest bırakılan mahkumlara, hikayelerini paylaştıkları ve konuya ışık tuttukları için teşekkür etti.

Kim Kardashian, "Bu mücadeleyi sürdürmek, her ziyarette, her yönetimde daha fazlasını öğrenmek için burada olmaktan büyük onur duyuyorum. Sadece yardım etmek ve konuyu yaymak için buradayım" açıklamasını yaptı.