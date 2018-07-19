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Bu şekilde tanıtımı yapılan parfüm serisinin satışları patladı. Kardashian da bu pazarlama yöntemi sayesinde 5 dakikada 5 milyon dolar kazandı. Bu pazarlama yöntemini ilk kez kullanmayan Kardashian, geçen yıl da aynı yöntemle kısa bir süre içinde 14 milyon dolar kazanmıştı.