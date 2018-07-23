Kim Kardashian: Gerçekten utangacım

Adını marka haline getiren ve son zamanlarda başta güzellik olmak üzere pek çok sektörde boy gösteren Kim Kardashian, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma yazdığı notla takipçilerinin dikkatini çekti. Kardashian, havuz başında çekilmiş bu pozuna ‘Gerçekten utangacım’ notunu düştü