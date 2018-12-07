YAŞ HADDİNE DİKKAT
Emekli Sandığı Kanunu’nun 40. maddesindeki yaş hadleri, yeni kanuna tabi çalışanlar açısından da geçerliliğini koruyor. 40. maddede bazı görev, unvan ve rütbelerde çalışanların yaş haddi düzenleniyor. Örneğin, normalde 60 yaşa tabi bir kamu çalışanının yaş haddi 46 ise bu yaşta emekli olabiliyor. Ama yaş haddinden emekli olanlara aylık bağlanabilmesi için en az 5400 prim günü bulunması gerekiyor.
Askerler başta olmak üzere “kadrosuzluk” nedeniyle emekliye sevk edilenlere ise 9000 gün primi varsa, yaş şartı aranmaksızın emekli aylığı bağlanıyor. Söz konusu prim günlerini dolduramayanlar ise süreleri doldurduktan sonra aylık alabiliyor.
RE’SEN EMEKLİYE SEVK EDİLENLER NE ZAMAN EMEKLİ AYLIĞI ALABİLİR?
Subay, astsubay, askeri memurlar ile uzman jandarma ve uzman erbaşlar ahlak noktasından hükümle veya yetersizlik ya da disiplin sebeplerinden dolayı sicilleri üzerine veyahut askeri mahkeme kararı üzerine re’sen emekliye sevk edilirse, bunlara kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşını dolduruncaya kadar emekli aylığı bağlanamayacak.
Askerler dışında kalan kamu görevlileri de ahlak ve yetersizlik gerekçesiyle re’sen emekliye sevk edildiğinde 58-60 yaşından önce emekli aylığı alamayacaklar.
KİMLER 41 YAŞINDA EMEKLİ AYLIĞI ALABİLİR?
Yaş haddi asteğmen, teğmen ve üsteğmenlerde 41 olarak uygulanıyor. Bu rütbelerdeki askerlere, 5400 günü, yani 15 yıl primleri bulunuyorsa, yaş haddinden emekliye ayrıldıklarında aylık bağlanıyor. Yaş haddi astsubay çavuşlarda 43; yüzbaşı, kıdemli yüzbaşı ve önyüzbaşılar ile astsubay üstçavuşlarda 46, astsubay başçavuşlar da 49 olarak uygulanıyor.
DOKTORLAR 72 YAŞINA KADAR ÇALIŞABİLİR
Doktorlar da isterlerse 58-60 yaşında emekli olabilirler. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan tabip ve uzman tabipler ile aile hekimleri, kendi istekleriyle 72 yaşına kadar çalışabiliyor.
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