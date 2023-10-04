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        Kırıkkale'de trafik denetimlerinde 18 bin 183 sürücüye ceza yazıldı

        Kırıkkale'de 18 bin 183 sürücüye cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 10:50 Güncelleme: 04.10.2023 - 10:50
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        Kırıkkale'de trafik denetimlerinde 18 bin 183 sürücüye ceza yazıldı
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        Kırıkkale'de 18 bin 183 sürücüye cezai işlem uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 27 Eylül - 3 Ekim arasında il genelindeki trafik kontrollerinde 9 bin 323 araç denetlendi.

        Sürücülerden 505'ine hatalı park, 2 bin 411'ine kırmızı ışık ihlali, 8 bin 340'ına trafik kuralları ihlali, 6 bin 927'sine de Elektronik Denetim Sistemi'nden (EDS) ceza yazıldı.

        Toplam 18 bin 183 sürücüye cezai işlem uygulandığı kontrollerde, aralarında çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle işlem yapılan araçların da bulunduğu toplam 128 araç trafikten men edildi.

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