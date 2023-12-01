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        'Kilit kavşak' Kırıkkale'de, kış lastiği denetimi

        ULAŞIMDA43 ilin geçiş noktası olan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 12:08 Güncelleme: 01.12.2023 - 12:15
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        'Kilit kavşak' Kırıkkale'de, kış lastiği denetimi
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        ULAŞIMDA43 ilin geçiş noktası olan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi yapıldı.

        Türkiye genelinde ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması, bugün başladı. 1 Nisan 2024'e kadar devam edecek uygulama kapsamında, ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan Kırıkkale'de polis ekiplerince kış lastiği denetimi yapıldı. Kırıkkale- Ankara kara yolu üzerindeki denetimde, ticari araçlarda lastik kontrolü ve kış lastiklerinde diş kalınlığı ölçüldü. Lastik derinliği 4 milimetreden az olan araçların sürücülerine 2 bin 568 TL para ceza uygulandı. Denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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