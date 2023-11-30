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        Kırıkkale'de öğrenciler geri dönüşüme katkıda bulunarak puan kazanıyor

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Belediyenin "atık kumbaraları" ile çocuklara geri dönüşüm bilinci aşılanarak kartlarına puan yükleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 15:20 Güncelleme: 30.11.2023 - 16:06
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        Kırıkkale'de öğrenciler geri dönüşüme katkıda bulunarak puan kazanıyor
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        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Belediyenin "atık kumbaraları" ile çocuklara geri dönüşüm bilinci aşılanarak kartlarına puan yükleniyor.

        Yahşihan Belediyesi, "Sıfır Atık" projesi kapsamında ilçede bazı noktalara yerleştirdiği atık kumbaraları sayesinde plastik şişe, teneke kutu ve pil gibi atıkları geri dönüşüme kazandırıyor.

        Ayrıca kart verilen çocuklar, atıkları attıktan sonra kartlarını kumbaranın manyetik kısmına okutarak puan kazanıyor.

        Proje kapsamında puanları biriken çocuklara Belediye tarafından tablet, akıllı saat, puzzle, kitap hediye edilecek, ayrıca tarihi yerleri gezme fırsatı verilecek.

        Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Yenişehir Mahallesi'ndeki pazar yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve geldiği andan itibaren "Sıfır Atık" projelerine önem verdiğini söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 3 yıldır devam eden projenin yeni bir aşamasına geldiklerini anlatan Türkyılmaz şöyle konuştu:

        "İlçede daha önce atık malzemelerden hamile ve engelli kedilere kedi köyü kurduk, bayat ekmek ve atık yağ toplama kutuları yerleştirdik. Şimdi de bastırdığımız kartları öğrencilerimize veriyoruz. Öğrencilerimiz de plastik, metal, pil ve diğer atıkları atık kumbarasına atarak puan biriktiriyorlar. Proje, çocukların geleceğine ve dünya ekolojik dengesine katkıda bulunacak."

        İkinci sınıf öğrencisi Mehmet Fatih Sarıkaya da bugün şişeleri atık kumbarasına attıklarını belirterek Oral'ın verdiği kartlara puan yüklendiğini ifade etti.

        Öğrencilerden Selim Mevlüt ise bugün geri dönüşüm için atıkları kumbaraya attıklarını, kartlarına puan geldiğini söyledi.

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