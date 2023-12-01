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        Kırıkkale'de 420 bin makaron ele geçirildi

        Kırıkkale'de polis ekiplerince 420 bin dolu makaron, 8 bin 600 litre atık yağ ve 12 elektronik sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 12:15 Güncelleme: 01.12.2023 - 12:21
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        Kırıkkale'de 420 bin makaron ele geçirildi
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince 420 bin dolu makaron, 8 bin 600 litre atık yağ ve 12 elektronik sigara ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlediği operasyonlarda 5 şüpheliyi yakaladı.

        Aramalarda, 420 bin dolu makaron, 8 bin 600 litre atık yağ ile 12 elektronik sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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