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        Kırıkkale'de minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 21:01 Güncelleme: 08.03.2024 - 21:07
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        Kırıkkale'de minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'de minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Bayram E. idaresindeki 06 DKU 755 plakalı minibüs, Kırıkkale-Ankara kara yolu Kırıkkale Organize Sanayi kavşağında Hamza A'nın kullandığı 17 HR 671 plakalı otomobille çarpıştı.

        Minibüsle otomobil refüje savruldu.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Hamza A. ile yolcu Rabia G. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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