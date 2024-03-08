Bahşılı'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Avukat Zeynep Yurtkuran ise kadın hakları ile ilgili bilgiler verdi.

Bilgiç, kadınlara karanfil verdi. Bahşılı Belediye Başkan Vekili İbrahim Yıldız da kadınlara hediyeler takdim etti.

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