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        Kırıkkale'de siber suçlarla ilgili 16 zanlı yakalandı

        Kırıkkale'de siber suçlarla mücadelede çalışmaları kapsamında 16 şüpheli yakalandı, 11 işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 17:50 Güncelleme: 07.03.2024 - 17:50
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        Kırıkkale'de siber suçlarla ilgili 16 zanlı yakalandı
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        Kırıkkale'de siber suçlarla mücadelede çalışmaları kapsamında 16 şüpheli yakalandı, 11 işlem başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 29 Şubat-6 Mart'ta sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 101 kullanıcıyı tespit etti.

        Çalışmalarda 16 dijital materyali inceleyen ekipler, 8 nitelikli dolandırıcılık, "7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi" hakkındaki kanuna muhalefet, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması olayıyla ilgili işlem başlattı.

        Gözaltına alınan 16 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Ayrıca, "SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen 3 etkinlikte, 310 vatandaş bilgilendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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