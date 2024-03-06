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        Kırıkkale'de dolandırılan emekli kadın öğretmenin parasını polis kurtardı

        Kırıkkale'de polis, emekli kadın öğretmenin dolandırıcıların hesabına yatırdığı 203 bin liraya bloke koydurarak, paranın transferini engelledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 10:14 Güncelleme: 06.03.2024 - 10:20
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        Kırıkkale'de dolandırılan emekli kadın öğretmenin parasını polis kurtardı
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        Kırıkkale'de polis, emekli kadın öğretmenin dolandırıcıların hesabına yatırdığı 203 bin liraya bloke koydurarak, paranın transferini engelledi.

        Emekli öğretmen Yaşar Şalış'ı (67) telefonla arayıp kendisini cumhuriyet savcısının özel kalem müdürü olarak tanıtan kişi, aile bireylerinin ismi terör örgütüne üyelik soruşturmasında geçtiği için gönderecekleri hesap numarasına para yatırmasını söyledi.

        Şüpheliler, bu sırada Şalış'ın kocasını da arayarak adliyeye gitmesini istedi.

        Evdeki ziynet eşyasını alarak çarşıya gelen Şalış, iki kuyumcuda bozdurduğu altınların parasını şüphelilerin verdiği hesap numarasına gönderdi.

        Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan çift, polise başvurdu.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Şalış'ın banka şubesine bloke koydurarak, 203 bin liranın transferini engelledi.

        Yaşar Şalış, gazetecilere, şüphelilerin önce eşini, sonra kendisini telefonla aradığını anlattı.

        Şüphelilerin, eşinin adliyede ifade verdiğini söylediğini aktaran Şalış, şöyle konuştu:

        "Kimlik bilgilerimizin teröristlerin eline geçtiğini, eşim ve çocuklarımın adına kimlik kartı çıkarıldığını söylediler. Evde ne kadar paramız varsa göndermemizi istediler. Ben de 'Eşimin haberi olmadan yapamam' deyince beni eşimle görüştürdüler. Sonra onların tavsiyesi üzerine iki kuyumcuda bozdurduğum altınların parasını gönderdim. İşleri güçleri rast gelsin, emniyet güçlerimizin sayesinde para transferine bloke konuldu. Polislere teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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