Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı gözaltına alındı.
Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 27 Şubat-4 Mart'ta sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, 4,55 gram esrar, 10,81 gram sentetik uyuşturucu ve 46 sentetik hap ele geçirildi.
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