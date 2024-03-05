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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 11:45 Güncelleme: 05.03.2024 - 11:45
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 27 Şubat-4 Mart'ta sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, 4,55 gram esrar, 10,81 gram sentetik uyuşturucu ve 46 sentetik hap ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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