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        Kırıkkale'de kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarda 7 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 14:23 Güncelleme: 01.03.2024 - 14:23
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        Kırıkkale'de kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarda 7 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 23-29 Şubat'ta belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.

        Aramalarda, 22 bin 400 dolu makaron, 1143 gümrük kaçağı sigara, 350 kilogram kaçak tütün, 35 gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı ve 20 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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