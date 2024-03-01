MHP Kırıkkale Belediye Başkan adayı Harun Ulusoy, gazetecilerle bir araya geldi

MHP Kırıkkale Belediye Başkan adayı Harun Ulusoy, kentteki basın mensuplarıyla buluştu.

Ulusoy, bir restoranda düzenlenen programda, seçimi kazanarak daha güzel günler geçirmek istediklerini söyledi.

Ulusoy, "Geçmişte sizi üzdüysem özür diliyorum. İnşallah seçimi kazanarak sizlerle daha güzel günler geçiririz. Çalışma hayatında bazı sıkıntılar olabiliyor maalesef ama ben şuna inanıyorum, kendimi sizden biri gibi hissediyorum." diye konuştu.