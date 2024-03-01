Bahşılı'da "Kanatlı Patili Dostlarımla Büyüyorum" projesi sürüyor

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Beyaz Kelebekler Anaokulu işbirliğiyle başlatılan "Kanatlı, Patili Dostlarımla Büyüyorum" projesi devam ediyor.

Proje kapsamında öğrenci ve velilerin yaptığı ürenler, Beyaz Kelebekler Anaokulu bahçesinde sergilendi, dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kaymakam Erdal Bilgiç, programda, emeği geçen aileleri, öğretmenleri ve öğrencileri tebrik etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fedai Akın ise amaçlarının mükemmel değil, merhametli çocuklar yetiştirmek olduğunu söyledi.

Öğrencilerin ront gösterisinin düzenlendiği programa, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ata Dönmez, protokol üyeleri, öğrenci ve veliler katıldı.