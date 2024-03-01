Kırıkkale'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Kırıkkale'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
M.D. (78) idaresindeki 06 DY 0311 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü M.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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