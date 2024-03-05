Kırıkkale'deki şok uygulamalarda aranan 11 şüpheli yakalandı
Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 11 zanlı yakalandı.
Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 11 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 27 Şubat-4 Mart'ta il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 4 bin 159 kişi ve 1173 araç sorgulandı.
Çeşitli suçlardan aranan 11 şüphelinin yakalandığı kontrollerde, aralarında çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 103 araca ceza yazıldı.
Ayrıca, 5 ruhsatsız tabanca, 21 fişek ve 9 sentetik hap ele geçirildi.
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