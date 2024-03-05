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        Kırıkkale'deki şok uygulamalarda aranan 11 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 11 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 15:16 Güncelleme: 05.03.2024 - 15:16
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        Kırıkkale'deki şok uygulamalarda aranan 11 şüpheli yakalandı
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 11 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 27 Şubat-4 Mart'ta il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 4 bin 159 kişi ve 1173 araç sorgulandı.

        Çeşitli suçlardan aranan 11 şüphelinin yakalandığı kontrollerde, aralarında çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 103 araca ceza yazıldı.

        Ayrıca, 5 ruhsatsız tabanca, 21 fişek ve 9 sentetik hap ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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