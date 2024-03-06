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        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda yakalanan 6 zanlı serbest bırakıldı

        Kırıkkale'de düzenlenen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 10:06 Güncelleme: 06.03.2024 - 10:06
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        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda yakalanan 6 zanlı serbest bırakıldı
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        Kırıkkale'de düzenlenen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi" hakkındaki kanuna muhalefet ve kara para aklama suçlarına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, Kırıkkale ve Ankara'da belirlenen 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, İ.K, B.Ç, O.Ü, A.Ç, E.Ö. ve İ.E.K'yi gözaltına aldı.

        Banka hesaplarında yaklaşık 150 milyon liralık işlem hacmi tespit edilen zanlıların adreslerinde 4 ruhsatsız tabanca, 63 fişek, 12 sentetik hap ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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