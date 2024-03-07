Üniversite mezunu kadın girişimci devlet desteğiyle kendi işini kurdu

MEHMET CAN DEMİRKAYA - Kırıkkale Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü mezunu 27 yaşındaki Azize Özaydın, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekle açtığı atölyede çeşitli tasarım ve dijital baskı işleri yapıyor.

Özaydın, 2022'de KOSGEB İleri Girişimci Destek Programı'na katılarak 75 bin lira ekipman desteği aldı.

Ardından iş yerini açan kadın girişimci, magnet, tef, saat, kupa, plaket, anahtarlık, çakmak, tişört, bez çanta, forma, bebek zıbını ve battaniyesi gibi ürünlere özel tasarımlarla dijital baskı yapıyor.

Özaydın, AA muhabirine, okul öncesi öğretmenliği bölümünden mezun olduğunu, eşinin sayesinde böyle bir işe başladığını söyledi.

Hayalinin insanlara kutu kutu mutluluk göndermek olduğunu dile getiren Özaydın, "Şimdi de aynısını yapıyoruz. İnsanların sevdiği şeyleri hediye paketi yapıp göndermek beni mutlu ediyor ki insanları da mutlu ediyor diye düşünüyorum." dedi.

- "Devletimize bu desteği için çok teşekkür ediyorum"

Özaydın, KOSGEB'ten destekle dijital baskı makinesini aldığını, sonra yavaş yavaş işlerinin ilerlediğini ifade etti.

İlk başta küçük bir dükkanda çalıştığını anlatan Özaydın, "2,5 yıldır iş yerimizi çalıştırıyoruz. İnşallah daha da ilerletmeyi düşünüyoruz. 75 bin lira gibi bir makine desteği almıştım. Devletimize bu desteği için çok teşekkür ediyorum. Anasınıfı öğretmeni olmak ayrı bir şey. Devlet dairesinde çalışmak tabii ki isterdim ama kendi işimin patronu olmak da çok güzel bir şey. Çünkü dilediğim saatte dükkanımı açıp kapatabiliyorum ve tatile gidebiliyorum. O yüzden kendi işimin patronu olmak çok iyi." diye konuştu.

Özaydın, atölyesinde taleplere göre her türlü düz zemine kişiselleştirilmiş baskı yaptığını kaydetti.