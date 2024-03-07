Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Üniversite mezunu kadın girişimci devlet desteğiyle kendi işini kurdu

        MEHMET CAN DEMİRKAYA - Kırıkkale Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü mezunu 27 yaşındaki Azize Özaydın, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekle açtığı atölyede çeşitli tasarım ve dijital baskı işleri yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 12:29 Güncelleme: 07.03.2024 - 12:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üniversite mezunu kadın girişimci devlet desteğiyle kendi işini kurdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        MEHMET CAN DEMİRKAYA - Kırıkkale Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü mezunu 27 yaşındaki Azize Özaydın, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekle açtığı atölyede çeşitli tasarım ve dijital baskı işleri yapıyor.

        Özaydın, 2022'de KOSGEB İleri Girişimci Destek Programı'na katılarak 75 bin lira ekipman desteği aldı.

        Ardından iş yerini açan kadın girişimci, magnet, tef, saat, kupa, plaket, anahtarlık, çakmak, tişört, bez çanta, forma, bebek zıbını ve battaniyesi gibi ürünlere özel tasarımlarla dijital baskı yapıyor.

        Özaydın, AA muhabirine, okul öncesi öğretmenliği bölümünden mezun olduğunu, eşinin sayesinde böyle bir işe başladığını söyledi.

        Hayalinin insanlara kutu kutu mutluluk göndermek olduğunu dile getiren Özaydın, "Şimdi de aynısını yapıyoruz. İnsanların sevdiği şeyleri hediye paketi yapıp göndermek beni mutlu ediyor ki insanları da mutlu ediyor diye düşünüyorum." dedi.

        - "Devletimize bu desteği için çok teşekkür ediyorum"

        Özaydın, KOSGEB'ten destekle dijital baskı makinesini aldığını, sonra yavaş yavaş işlerinin ilerlediğini ifade etti.

        İlk başta küçük bir dükkanda çalıştığını anlatan Özaydın, "2,5 yıldır iş yerimizi çalıştırıyoruz. İnşallah daha da ilerletmeyi düşünüyoruz. 75 bin lira gibi bir makine desteği almıştım. Devletimize bu desteği için çok teşekkür ediyorum. Anasınıfı öğretmeni olmak ayrı bir şey. Devlet dairesinde çalışmak tabii ki isterdim ama kendi işimin patronu olmak da çok güzel bir şey. Çünkü dilediğim saatte dükkanımı açıp kapatabiliyorum ve tatile gidebiliyorum. O yüzden kendi işimin patronu olmak çok iyi." diye konuştu.

        Özaydın, atölyesinde taleplere göre her türlü düz zemine kişiselleştirilmiş baskı yaptığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        Organize suç örgütlerinin 4'te 1'i İstanbul'da
        Organize suç örgütlerinin 4'te 1'i İstanbul'da
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Motosikletle polisten kaçıp videosunu paylaştı! "Semih sen misin?"
        Motosikletle polisten kaçıp videosunu paylaştı! "Semih sen misin?"
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Van'da emniyetin tek kadın süvarisi
        Van'da emniyetin tek kadın süvarisi
        İsrail Gazze'ye havadan broşür attı: "Hoşgörü ve merhamet" çağrısı!
        İsrail Gazze'ye havadan broşür attı: "Hoşgörü ve merhamet" çağrısı!
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        BM raporunda Türkiye için 'metamfetamin' alarmı!
        BM raporunda Türkiye için 'metamfetamin' alarmı!
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i Trump'tan dengesiz"
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i Trump'tan dengesiz"
        Sanaloglar!
        Sanaloglar!
        En çok kazanan oyuncular
        En çok kazanan oyuncular
        Polis memuru boşandığı eşini öldürdü!
        Polis memuru boşandığı eşini öldürdü!
        İstanbul depremine büyük koruma
        İstanbul depremine büyük koruma
        Aşka zamanı yok
        Aşka zamanı yok
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Asgari ücret zammı SGK’ya yaradı
        Asgari ücret zammı SGK’ya yaradı
        Hatay'da şiddetli sağanak! Caddeler göle döndü!
        Hatay'da şiddetli sağanak! Caddeler göle döndü!

        Benzer Haberler

        Kırıkkale Valisi Makas, kentteki asayiş çalışmalarına ilişkin açıklamada bu...
        Kırıkkale Valisi Makas, kentteki asayiş çalışmalarına ilişkin açıklamada bu...
        Kırıkkale'de dolandırılan emekli kadın öğretmenin parasını polis kurtardı
        Kırıkkale'de dolandırılan emekli kadın öğretmenin parasını polis kurtardı
        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda...
        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda...
        Kırıkkale'de yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda 6 zanlı yaka...
        Kırıkkale'de yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda 6 zanlı yaka...
        Kırıkkale'deki şok uygulamalarda aranan 11 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'deki şok uygulamalarda aranan 11 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı