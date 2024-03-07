Kırıkkale'de hamile kadınlara toplu taşıma ücretsiz oldu

Bu kapsamında gebelik ve doğum sonrası 3 aylık dönemi kapsayacak şekilde şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden anne adaylarının ücretsiz faydalanmasına imkan sağlandı.

Toplantıda, Saygılı'ya anne ve bebek sağlığının korumasına yönelik İl Sağlık Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında anne adaylarına ücretsiz ulaşım imkanı sunulması yönünde yetki verildi.

Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, mart ayı meclis toplantısı, Başkan Mehmet Saygılı başkanlığında gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.