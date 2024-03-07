Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de hamile kadınlara toplu taşıma ücretsiz oldu

        Kırıkkale'de hamilelik ve doğum sonrası 3 aylık süreçte kadınlardan toplu taşımada ücret alınmayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 14:48 Güncelleme: 07.03.2024 - 14:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de hamile kadınlara toplu taşıma ücretsiz oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de hamilelik ve doğum sonrası 3 aylık süreçte kadınlardan toplu taşımada ücret alınmayacak.

        Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, mart ayı meclis toplantısı, Başkan Mehmet Saygılı başkanlığında gerçekleştirildi.

        Toplantıda, Saygılı'ya anne ve bebek sağlığının korumasına yönelik İl Sağlık Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında anne adaylarına ücretsiz ulaşım imkanı sunulması yönünde yetki verildi.

        Bu kapsamında gebelik ve doğum sonrası 3 aylık dönemi kapsayacak şekilde şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden anne adaylarının ücretsiz faydalanmasına imkan sağlandı.

        Anne adayları, eski tıp fakültesinde bulunan Sağlıklı Hayat Merkezi, Aile Sağlık Merkezleri, Yüksek İhtisas Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği ile Gebe Bilgilendirme Okulu'na başvurarak kayıt yaptırdıktan sonra ücretsiz ulaşım kartı çıkarabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        Köpeklerin saldırısına uğramıştı! 3 ay sonra bir ilk!
        Köpeklerin saldırısına uğramıştı! 3 ay sonra bir ilk!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Limanlarda rekor
        Limanlarda rekor
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        En çok kazanan oyuncular
        En çok kazanan oyuncular
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        BM raporunda Türkiye için 'metamfetamin' alarmı!
        BM raporunda Türkiye için 'metamfetamin' alarmı!
        Organize suç örgütlerinin 4'te 1'i İstanbul'da
        Organize suç örgütlerinin 4'te 1'i İstanbul'da
        İstanbul depremine büyük koruma
        İstanbul depremine büyük koruma
        Sanaloglar!
        Sanaloglar!

        Benzer Haberler

        Üniversite mezunu kadın girişimci devlet desteğiyle kendi işini kurdu
        Üniversite mezunu kadın girişimci devlet desteğiyle kendi işini kurdu
        Kırıkkale Valisi Makas, kentteki asayiş çalışmalarına ilişkin açıklamada bu...
        Kırıkkale Valisi Makas, kentteki asayiş çalışmalarına ilişkin açıklamada bu...
        Kırıkkale'de dolandırılan emekli kadın öğretmenin parasını polis kurtardı
        Kırıkkale'de dolandırılan emekli kadın öğretmenin parasını polis kurtardı
        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda...
        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda...
        Kırıkkale'de yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda 6 zanlı yaka...
        Kırıkkale'de yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda 6 zanlı yaka...
        Kırıkkale'deki şok uygulamalarda aranan 11 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'deki şok uygulamalarda aranan 11 şüpheli yakalandı