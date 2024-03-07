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        Karakeçili'de deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde deprem anı, tahliye ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 15:02 Güncelleme: 07.03.2024 - 15:04
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        Karakeçili'de deprem ve yangın tatbikatı yapıldı
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        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde deprem anı, tahliye ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

        Karakeçili Çok Programlı Anadolu Lisesi ile İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu'nda gerçekleştirilen tatbikat öncesinde AFAD Arama Kurtarma Teknisyeni Bülent Özak tarafından bilgi verildi, öğrencilere broşür dağıtıldı.

        Senaryo gereği siren sesiyle "çök-kapan-tutun" hareketi yapan öğrenciler, daha sonra binadan tahliye edilerek toplanma alanında bir araya geldi.

        Toplanma alanına gelemeyen bir öğrenci, sağlık görevlilerince sedyeyle binadan çıkarılarak ambulansa taşındı.

        Daha sonra okul bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Tatbikata, Kaymakam Ali Can Uludağ, İlçe Emniyet Amiri Burhan Kılınç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nafiz Arafat Tanıt, AFAD Kırıkkale Şube Müdürü Betül Altınok, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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