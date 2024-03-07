Karakeçili'de deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

Senaryo gereği siren sesiyle "çök-kapan-tutun" hareketi yapan öğrenciler, daha sonra binadan tahliye edilerek toplanma alanında bir araya geldi.

Karakeçili Çok Programlı Anadolu Lisesi ile İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu'nda gerçekleştirilen tatbikat öncesinde AFAD Arama Kurtarma Teknisyeni Bülent Özak tarafından bilgi verildi, öğrencilere broşür dağıtıldı.

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