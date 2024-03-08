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        Kırıkkale'de drift yapan sürücüye 64 bin 540 lira ceza verildi

        Kırıkkale'de kapalı pazar yerinde drift yapan sürücüye 64 bin 540 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 11:17 Güncelleme: 08.03.2024 - 11:17
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        Kırıkkale'de drift yapan sürücüye 64 bin 540 lira ceza verildi
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        Kırıkkale'de kapalı pazar yerinde drift yapan sürücüye 64 bin 540 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Fabrikalar Mahallesi'nde cumartesi günleri kurulan kapalı pazar yerinde drift yapan araç olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

        Pazar alanında drift yaptığı belirlenen sürücüye 64 bin 540 lira idari para cezası verildi.

        Otoparka çekilen otomobil, 2 ay trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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