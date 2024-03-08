Kırıkkale'de drift yapan sürücüye 64 bin 540 lira ceza verildi

Pazar alanında drift yaptığı belirlenen sürücüye 64 bin 540 lira idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Fabrikalar Mahallesi'nde cumartesi günleri kurulan kapalı pazar yerinde drift yapan araç olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

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