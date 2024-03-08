Kırıkkale'de trafik polisleri, kadın sürücülerin 'Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
KIRIKKALE'de trafik polisleri, uygulama noktasında durdurdukları kadın sürücülerin ve yolcuların, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
KIRIKKALE'de trafik polisleri, uygulama noktasında durdurdukları kadın sürücülerin ve yolcuların, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında bulunan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, polis ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında, kadın sürücülerin kullandığı ve kadın yolcuların içinde bulunduğu araçları, hız sınırını aştıklarını söyleyip durdurdu. Ardından günün, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' olduğunu söyleyen polis ekipleri, kadın sürücü ve yolcuları tebrik edip kırmızı karanfil verdi. Sürücüler de sürpriz kutlama için ekiplere teşekkür etti.
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