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        Kırıkkale'de trafik polisleri, kadın sürücülerin 'Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

        KIRIKKALE'de trafik polisleri, uygulama noktasında durdurdukları kadın sürücülerin ve yolcuların, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 13:15 Güncelleme: 08.03.2024 - 13:20
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        Kırıkkale'de trafik polisleri, kadın sürücülerin 'Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
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        KIRIKKALE'de trafik polisleri, uygulama noktasında durdurdukları kadın sürücülerin ve yolcuların, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

        Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında bulunan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, polis ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında, kadın sürücülerin kullandığı ve kadın yolcuların içinde bulunduğu araçları, hız sınırını aştıklarını söyleyip durdurdu. Ardından günün, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' olduğunu söyleyen polis ekipleri, kadın sürücü ve yolcuları tebrik edip kırmızı karanfil verdi. Sürücüler de sürpriz kutlama için ekiplere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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