Kırıkkale'de kaçakçılıkla mücadele sürüyor
Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarda 1 şüpheli yakalandı.
Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarda 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 1-7 Mart'ta belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.
Aramalarda 1760 dolu makaron, 1800 boş makaron ve 435 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Gözaltına alınan 1 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
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