Kırıkkale'de kaçakçılıkla mücadele sürüyor

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 1-7 Mart'ta belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.

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