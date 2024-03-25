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        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı yakalandı

        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 12:45 Güncelleme: 25.03.2024 - 12:45
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        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı yakalandı
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        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 18-24 Mart'taki çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 91 zanlı hakkında yasal işlem yaptı.

        Çeşitli suçlardan aranan 8 şüphelinin yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldığı operasyonlarda, 3 bin 437 kişi ve 293 araç sorgulandı.

        Aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca ve 5,07 gram esrar ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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