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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 10:30 Güncelleme: 19.03.2024 - 10:32
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 12-18 Mart'ta sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda, 6,72 gram sentetik uyuşturucu ve 317 sentetik hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 15 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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