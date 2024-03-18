18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü

Bahşılı İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Protokol üyeleri, daha sonra Karahametli köyündeki şehitliği ziyaret etti.

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