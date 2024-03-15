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        Kırıkkale'de trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi

        Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 19:37 Güncelleme: 15.03.2024 - 19:37
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        Kırıkkale'de trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi
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        Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

        İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, Cumhuriyet Caddesi'nde bir otomobilin anne ve çocuğuna çarpması, Vatan Caddesi'nde iki otomobilin çarpışması, Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağı'nda ise minibüsün otomobile çarptığı anlara ilişkin kayıtlar yer aldı.

        Fabrikalar Mahallesi Valilik Üst Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması, İstasyon Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması, Alparslan Türkeş Bulvarı İtfaiye Kavşağı'nda tırın otomobile çarpması ve Sanayi Kavşağı'nda otomobilin refüje çıkması KGYS kameralarınca kayda alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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