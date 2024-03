Bakan Fidan: Türkiye, onurlu ülkeleri katliama karşı durmaya davet ediyor

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, bütün dünyanın Gazze'deki katliamı sessizlik içinde seyrettiğini belirterek, "Türkiye bütün bu sessizlik içerisinde sesini yükselterek sadece bu adaletsizliği ifşa etmekle kalmıyor; bütün dünya ülkelerini, onurlu ülkeleri ayağa kalkmaya bu haksız zulme, katliama karşı durmaya davet ediyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı tarafından; Kırıkkale Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına katıldı. Programa; Bakan Fidan'ın yanı sıra Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Engin Pehlivanlı, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan ve çok sayıda davetli katıldı. Burada konuşan Bakan Fidan, Kırıkkale'de olmaktan memnuniyet duyduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve sevgilerini getirdiğini ifade ederek, "Buradaki halkımızın tarihte oynadığı rol, kahramanlık, oyun değiştiricilik her zaman her yerde kendisini gösterdi. Bugün de aynı şekilde kendisini gösteriyor. Buradaki arkadaşlarımızın; cefakar, fedakar, hiçbir şeyden yılmayan duruşu Kırıkkaleli vatandaşlarımızın kahramanlık duygusu, vatanına, milletine, bayrağına, kimliğine, diline, dinine, her şeyine sahip çıkışı gerçekten bizim için örnek ve müstesna bir duruştur" diye konuştu.

'DAHA BÜYÜK HAMLELER ATILACAK'

Kırıkkale'nin şu anda makine kimyada, savunma sanayide neredeyse Ankara'yla yarışır bir duruma geldiğine işaret eden Fidan, "İnşallah şu anda yapılması planlanan projelerle de daha büyük hamlelerin atılacağını görüyoruz. Bunları görmekten gerçekten devletim adına, milletim adına özellikle milli güvenlik sistemimiz adına gurur duyduğumu, iftihar ettiğimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu Kırıkkale’nin, Türkiye'nin geleceğinde ve bugününde oynadığı ve oynayacağı rolün en büyük göstergesi" diye konuştu.

Makine kimyanın yıllar içerisinde Kırıkkale’de bir sembol haline geldiğini ancak Kırıkkale'nin bunun da dışına çıkarak büyümüş, gelişmiş bir şehir olma yolunda olduğunu aktaran Fidan, "Savunma sanayide yeni kurulacak olan fabrikaların önümüzdeki yıllarda burada açılacak olan işletmelerin ve yan sanayinin ne kadar önem taşıdığını, taşıyacağını hep beraber göreceğiz. Kırıkkale bu nedenle büyük oranda işçi, mühendis ve çalışana ev sahipliği yapmakta. Bunun da sayısı artmaya devam ediyor. Bu açıdan özellikle ilde hem yapılaşma hem altyapı hem de diğer konularda atılan adımlardan ötürü teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'SİZİN ORTAYA KOYDUĞUNUZ SİYASİ DURUŞLA OLDU'

Kırıkkale'nin nüfus yoğunluğu dikkate alındığında orantısal olarak en fazla şehit veren illerin başında geldiğini anımsatan Fidan, "Yıllardır çok çeşitli cephelerde, çeşitli savaşlara girmiş birisi olarak birçok şehit kardeşimizin ailesine bizatihi gidip bu haberi vermek zorunda biri olarak bunun nasıl bir onur olduğunu, nasıl taşınması gereken bir gurur olduğunun çok yakından biliyorum. Ama aynı zamanda yakınlarına nasıl bir sabır gerektiren his ve acı verdiğini de biliyorum" dedi.

'TARİHSEL ADIMLAR ATIYORUZ'

Bunun getirdiği milli duruş ve anlam için Kırıkkale'ye teşekkürlerini ileten Fidan, "Biliyorsunuz 21 yıldır Cumhurbaşkanımız liderliğinde ülkemizin çok çeşitli alanlarda sadece gelişme kat etmekle kalmadan aynı zamanda ülkemizin bölgesinde, kendi coğrafyasında etki üreten, etki oluşturan, oyun kuran, oyun değiştiren bir güç haline geldiğini de çok yakından gördük. Tarihsel adımlar atıyoruz, tarihsel başarılar ve zaferler kazanıyoruz. Sizin verdiğiniz destekle, sizin verdiğiniz oylarla Cumhurbaşkanımızın memlekete hizmet etmesi, kendi vizyonuyla ülkemizin bağımsızlığı, bütünlüğü, beraberliği için, gelişmesi için, refahı için çalışması sizin ortaya koyduğunuz siyasi duruş ve güçle oldu. Bunu hiçbir zaman için unutmayın" diye konuştu.

'DEĞERİNİ BİLMEK GEREKİYOR'

İsrail- Filistin çatışmalarına da değinen Fidan, "30 binden fazla Gazzeli kardeşimiz kadın ve çocuk demeden şehit edildi. Her türlü savaş hukukunun, savaş kurallarının ihlal edildiği, hiçe sayıldığı bir kirli katliamın, yok edilişin, bütün dünya büyük bir sessizlik içerisinde seyretmektedir. Türkiye bütün bu sessizlik içerisinde sesini yükselterek sadece bu adaletsizliği ifşa etmekle kalmıyor; bütün dünya ülkelerinin, onurlu ülkelerin ayağa kalkmaya bu haksız zulme, katliama karşı durmaya davet ediyor. Bunun için güçlü bir liderlik, kendini ispat etmiş, samimi bir duruş gerekiyordu. Bu da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de olan bir duruş. Bunun değerini çok iyi bilmemiz gerekiyor" dedi.

'SÖZ KONUSU KAMU HİZMETİYSE ŞİKAYET OLUR'

Seçim arifesinde olunduğuna işaret eden Fidan, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz Mehmet Saygılı Başkanımız 2 dönemdir canla başla çalışmakta. Ailesini, işini gücünü her şeyi bir kenara bırakıp Kırıkkale'ye hizmet vermekte. İstediğiniz her şey oluyor mu? Olmuyor. Sıkıntılarınız var mı? Var. Şikayetleriniz oluyor mu? Var. Türkiye'nin her yerinde böyle. Söz konusu kamu hizmeti olduğu zaman şikayet olur ama önemli olan nedir? Başkanımızın özellikle Ankara'yla kurduğu ilişkiler sizin için orada bakanlıklarda gösterdiği mücadele, Meclis koridorlarında gösterdiği mücadele."

'KISITLI İMKANLARLA ORTAYA KONAN BÜYÜK BİR ÇABA VAR'

Saygılı'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini bildiren Fidan, "Kısıtlı imkanlarla ortaya konan büyük bir çaba var. Onun için ben Mehmet Başkanımızın bir dönem daha sizler tarafından icazet alınması, yetkilendirilmesi, emaneti bir dönem daha taşımasını fevkalade önemli buluyorum. İnanıyorum ki Mehmet Başkan ortaya koyduğu iki dönemlik hizmetiyle üçüncü dönemde aslında ortaya koyacağı, taçlandıracağı projelerin ve hizmetlerin hazırlığını da yapmış oldu" dedi.