Kırıkkale'deki şok uygulamalarda aranan 5 zanlı yakalandı
Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı.
Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5-11 Mart'ta il genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda 4 bin 137 kişi ve 1421 araç sorgulandı.
Çeşitli suçlardan aranan 5 zanlının yakalandığı denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 58 araca ceza yazıldı.
Ayrıca, ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 24 fişek ele geçirildi.
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