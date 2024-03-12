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        Kırıkkale'deki şok uygulamalarda aranan 5 zanlı yakalandı

        Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 13:45 Güncelleme: 12.03.2024 - 13:45
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        Kırıkkale'deki şok uygulamalarda aranan 5 zanlı yakalandı
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5-11 Mart'ta il genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda 4 bin 137 kişi ve 1421 araç sorgulandı.

        Çeşitli suçlardan aranan 5 zanlının yakalandığı denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 58 araca ceza yazıldı.

        Ayrıca, ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 24 fişek ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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