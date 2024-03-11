Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Bahşılı'da 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerinden Filistinli arkadaşlarına yardım

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri Filistinli çocuklara gıda ve nakdi yardımda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 16:04 Güncelleme: 11.03.2024 - 16:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahşılı'da 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerinden Filistinli arkadaşlarına yardım
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri Filistinli çocuklara gıda ve nakdi yardımda bulundu.

        Bahşılı İlçe Müftülüğüne bağlı Şehit Erdem Kur'an Kursu 4-6 yaş grubu öğrencileri, Filistin'deki arkadaşları için aralarında topladıkları 3 bin 155 lira ve gıda kolilerini İlçe Müftüsü Lütfü Kocatürk'e teslim etti.

        Yardımları teslim alan Kocatürk, "Çocuklarımızın küçük yaşta yardımseverliğe alışmaları, onların Peygamberimizin ahlakına sahip olduklarının bir işaretidir. Yaptıkları bu iyilikten dolayı öğrencilerimizi, velilerini ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Bu yardımları yerine ulaşacaktır." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlayda'nın ölümünde kan donduran görüntü dosyada!
        İlayda'nın ölümünde kan donduran görüntü dosyada!
        İsveç bayrağı NATO karargahında
        İsveç bayrağı NATO karargahında
        Atom bombası yüzünden kanser olanların hikayesi
        Atom bombası yüzünden kanser olanların hikayesi
        Adana'da korkunç olay! Baba oğlunu öldürdü!
        Adana'da korkunç olay! Baba oğlunu öldürdü!
        Cenaze töreninde gergin anlar
        Cenaze töreninde gergin anlar
        Beşiktaş'ta bir garip transfer: Gökhan İnler
        Beşiktaş'ta bir garip transfer: Gökhan İnler
        Nallıhan Köprüsü hizmete açıldı
        Nallıhan Köprüsü hizmete açıldı
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        Müslüme'nin ölümünde cani dedenin cezası yükseldi!
        Müslüme'nin ölümünde cani dedenin cezası yükseldi!
        Arda Güler manşetlerle!
        Arda Güler manşetlerle!
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        İçeride mi, dışarıda mı?
        İçeride mi, dışarıda mı?
        Karısını bıçaklayan caniye meydan dayağı!
        Karısını bıçaklayan caniye meydan dayağı!
        Kamil 16 yaşındaydı! Ot kavgası!
        Kamil 16 yaşındaydı! Ot kavgası!
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        İngiliz askerlerini taşırken karaya oturmuştu...
        İngiliz askerlerini taşırken karaya oturmuştu...
        Isparta uçak kazası dosyası 17 yıl sonra kapandı!
        Isparta uçak kazası dosyası 17 yıl sonra kapandı!
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        "Döviz piyasasındaki dalgalanma geçici"
        "Döviz piyasasındaki dalgalanma geçici"
        96. Oscar Ödülleri'nde peş peşe Gazze çağrıları
        96. Oscar Ödülleri'nde peş peşe Gazze çağrıları

        Benzer Haberler

        Genç kadın, karnındaki 5 kilogramlık kitleden doğum gününde kurtuldu
        Genç kadın, karnındaki 5 kilogramlık kitleden doğum gününde kurtuldu
        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 20 zanlı tutuklandı
        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 20 zanlı tutuklandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı
        Aladağlar'da kayak sırasında üzerine kar kütlesi düşen kadın rehber öldü
        Aladağlar'da kayak sırasında üzerine kar kütlesi düşen kadın rehber öldü
        Kırıkkale'de TIR devrildi: 3 yaralı
        Kırıkkale'de TIR devrildi: 3 yaralı
        Kırıkkale'de devrilen tırdaki 3 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de devrilen tırdaki 3 kişi yaralandı