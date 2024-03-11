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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 09:27 Güncelleme: 11.03.2024 - 09:29
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda, 61,62 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı, 2'si hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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