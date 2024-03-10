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        Kırıkkale'de TIR devrildi: 3 yaralı

        KIRIKKALE'de, inşaat malzemesi yüklü TIR bariyerlere çarpıp, tarlaya devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 03:17 Güncelleme: 10.03.2024 - 03:20
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        Kırıkkale'de TIR devrildi: 3 yaralı
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        KIRIKKALE'de, inşaat malzemesi yüklü TIR bariyerlere çarpıp, tarlaya devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale- Ankara karayolu Irmak köyü mevkisinde meydana geldi. Alper Ü. yönetimindeki 06 FY 1271 plakalı inşaat demiri yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan TIR yol kenarındaki tarlaya devrilirken, inşaat malzemeleri çevreye dağıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücü Alper Ü. ile TIR'daki Süleyman Ü. ve Hakan A.'yı sıkıştıkları yerden çıkarıp, sağlık görevlilerine teslim etti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi alınan yaralılardan Alper Ü.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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