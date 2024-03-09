Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Karakeçili'de seçim güvenliği toplantısı yapıldı

        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi dolayısıyla güvenliği toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 12:16 Güncelleme: 09.03.2024 - 12:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karakeçili'de seçim güvenliği toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi dolayısıyla güvenliği toplantısı yapıldı.

        Kaymakamlık konferans salonundaki toplantı Kaymakam Ali Can Uludağ başkanlığında gerçekleştirildi.

        Toplantıya İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Burhan Kılınç, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Mehmet Çoban, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye başkan adayları, il genel meclis üyesi adayları ve muhtar adayları katıldı.

        Toplantıda adaylara seçim öncesi, esnası ve sonrasında uyulması gereken kurallar ve mevzuatlar hakkında bilgi verildi.

        Kaymakam Uludağ, adaylara başarı dileyerek seçim sonuçlarının Karakeçili'ye ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'One minute' hatırlatması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'One minute' hatırlatması
        Bakan Şimşek'ten Fitch değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten Fitch değerlendirmesi
        O anlar kamerada! Kuzey Marmara'da hız yapmıştı! Cezası belli oldu!
        O anlar kamerada! Kuzey Marmara'da hız yapmıştı! Cezası belli oldu!
        ABD'de havadaki uçağın tekeri koptu
        ABD'de havadaki uçağın tekeri koptu
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Babasının anma törenine davet edilmedi
        Babasının anma törenine davet edilmedi
        Deprem korkusuna terapi
        Deprem korkusuna terapi
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Kayıp 'Halileli Batarya Şehitliği' bulundu...
        Kayıp 'Halileli Batarya Şehitliği' bulundu...
        Ölü ve yaralılar var! İşçi servisleri çarpıştı!
        Ölü ve yaralılar var! İşçi servisleri çarpıştı!
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        Pentagon UFO raporunu açıkladı
        Pentagon UFO raporunu açıkladı
        Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çıkardı
        Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çıkardı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Her alanda kullanılıyor! Ölüm saçıyor
        Her alanda kullanılıyor! Ölüm saçıyor
        Gabriel Garcia Marquez: Yazarın yok edilmesini istediği son romanı oğulları tarafından yayımlandı
        Gabriel Garcia Marquez: Yazarın yok edilmesini istediği son romanı oğulları tarafından yayımlandı
        Gıda takviyelerinde taklitçiliğe dikkat!
        Gıda takviyelerinde taklitçiliğe dikkat!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Kadınlar kurdukları kooperatifte yemek yaparak kazanç elde ediyor
        Kadınlar kurdukları kooperatifte yemek yaparak kazanç elde ediyor
        Kırıkkale'de minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de kaçakçılıkla mücadele sürüyor
        Kırıkkale'de kaçakçılıkla mücadele sürüyor
        Kadın polisler "kilit kavşak"ta hemcinslerine karanfil verdi
        Kadın polisler "kilit kavşak"ta hemcinslerine karanfil verdi
        Kırıkkale'de trafik polisleri, kadın sürücülerin 'Dünya Kadınlar Günü'nü ku...
        Kırıkkale'de trafik polisleri, kadın sürücülerin 'Dünya Kadınlar Günü'nü ku...
        Bahşılı'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
        Bahşılı'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı