Karakeçili'de seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Kaymakam Uludağ, adaylara başarı dileyerek seçim sonuçlarının Karakeçili'ye ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Toplantıda adaylara seçim öncesi, esnası ve sonrasında uyulması gereken kurallar ve mevzuatlar hakkında bilgi verildi.

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