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        Kadınlar kurdukları kooperatifte yemek yaparak kazanç elde ediyor

        MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Kırıkkale'nin Delice ilçesinde 4 yıl önce kurulan Delice Hünerli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde yemek, turşu, mantı, erişte ve salça yapan kadınlar aile bütçesine katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 11:00 Güncelleme: 09.03.2024 - 11:00
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        Kadınlar kurdukları kooperatifte yemek yaparak kazanç elde ediyor
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        MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Kırıkkale'nin Delice ilçesinde 4 yıl önce kurulan Delice Hünerli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde yemek, turşu, mantı, erişte ve salça yapan kadınlar aile bütçesine katkı sağlıyor.

        İlçede 7 kadının girişimiyle kurulan ve şu anda üye sayısı 15'e çıkan kooperatifteki kadınlar, yaz dönemindeki üretimlerinin yanı sıra kışın da bazı kurumlar ve öğrenci yurdunun yemeklerini yapıyor.

        Lokanta olarak da işletilen ve normal zamanda 4 kadının çalıştığı kooperatifte kadınlar, elde ettikleri gelirle aile bütçesine katkıda bulunuyor.

        - "Kadının elinin değdiği her yer çiçek olur"

        Kooperatif Başkanı 66 yaşındaki Suna Yalçın, AA muhabirine, 11 yaşında ailesiyle İstanbul'a gittiğini, 55 yaşında döndüğü Küçükafşar köyünde muhtar seçildiğini söyledi.

        O dönem kendisi için "Kadından muhtar mı olur, erkek kalmadı mı?" şeklinde yorum yapıldığını anlatan Yalçın, şunları aktardı:

        "Erkeklerden daha güzel bir muhtarlık yaptık. Kadının elinin değdiği her yer çiçek olur. 4 yıl önce ilçede oturan bazı kadınlarımız dönemin Kaymakamı Saliha Karataş'a giderek iş talebinde bulundu. Kaymakamımızın da destek vermesiyle 7 kadınla kooperatifimizi kurduk. Sonra 15 üyemiz oldu, 4 yıldır burayı ayakta tutmaya çalışıyoruz. Kaymakamlıktan, belediyeden veya herhangi bir yerden destek almıyoruz. Burayı çevirmeye çalışıyoruz."

        Yalçın, kooperatif anlamında Kırıkkale'yi daha iyi yerlere getirmek istediğini belirterek, "Bir yerin başarıya ulaşması için çaba ve emek gerekiyor. Arkadaşlarımızla gece gündüz çalışıyoruz. Çok değil ama yağmasa da kadınlarımıza damla damla bir şeyler kazandırıyor. Sürekli devam eden benimle birlikte 4 kadınımız var. Muhtar olduğum için köyde de çalışmalarım var. İş durumuna göre üyelerimizden destek alıyoruz." diye konuştu.

        - "4 yıldır toplum içerisindeler ve sosyalleştiler"

        Yalçın, çevredeki köylerden de ürün alarak burada sattıklarını, yaz döneminde ise turşu, erişte, mantı, tarhana ve salça yaptıklarını anlattı.

        Bazı kurumlara günlük yemek çıkarttıklarını ve belediyenin finanse ettiği üniversite öğrenci yurduna da yemek yaptıklarını ifade eden Yalçın, kooperatifi de restoran şeklinde işlettiklerini kaydetti.

        Yalçın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bütün kadınların gününü kutlayarak, "Bir gün değil her gün kadının günü olması gerektiğine inanıyorum. Burası küçük bir ilçe olduğu için ev hanımlarımız mutfaktan dışarı çıkmamış. Bankaya bile gidemeyen arkadaşlarımız burada çalışıyor. 4 yıldır toplum içerisindeler ve sosyalleştiler." ifadelerini kullandı.

        Kooperatifte çalışan 55 yaşındaki Hatice Ağıllı, 4 yıldır çörek, börek, turşu yaptıklarını belirtti.

        Burada çalışmanın çok güzel bir duygu olduğunu vurgulayan Ağıllı, "Artık eşimin eline bakmıyorum. Öz güvenim geldi. Çok güzel bir ortamımız var." dedi.

        Kooperatif üyesi 60 yaşındaki Sedaye Uyan ise 2 yıldır çalıştığını, hamur işi ve yemek yaptığını dile getirdi.

        Yazları turşu kurduklarını, erişte ve mantı yaptıklarını anlatan Uyan, aile bütçesine katkıda bulunduklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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