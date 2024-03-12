Kırıkkale'de 448 çiftçiye 112,5 ton tohum dağıtıldı

Kırıkkale'de "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında 448 çiftçiye 112 ton 550 kilogram sertifikalı mercimek, çeltik, nohut ve kabak çekirdeği tohumu dağıtıldı.

Vali Mehmet Makas, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde düzenlenen programda, Kırıkkale denince akla hep savunma sanayiyle ilgili yatırımlar geldiğini söyledi.

Orta Anadolu'nun aslında bir tarım ambarı olduğuna dikkati çeken Makas, şöyle konuştu:

"Tarımla ön plana çıkması gereken kentlerden biriyiz. Dolayısıyla savunma sanayi başımızın tacı, lokomotif sektör ve bunu kabul ediyoruz. Üzerinde siyasilerimizin desteği, hükümetimizin de programları dahilinde çalışmalar ifa ediyoruz. Diğer taraftan tarım ve hayvancılıkta da gereğini yapmakla mükellefiz. Her daim çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İnşallah iki büyük projeye çalışıyoruz. Bunlar Tarımsal İhtisas OSB ve Hayvancılık OSB. Bu iki çalışmayı inşallah başarıyla sonuca eriştirebilirsek hep beraber paylaşacağız."

İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Ateş de "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" ve "Dinek Dağı Organik Arıcılık Projesi" kapsamında yaklaşık 10 milyon liralık tohum ve arıcılık malzemeleri dağıtacaklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından 448 çiftçiye 112 ton 550 kilogram sertifikalı mercimek, çeltik, nohut ve kabak çekirdeği tohumu ile "Dinek Dağı Organik Arıcılık Projesi" kapsamında 18 arıcıya 180 organik kovan, 360 organik petek ve arıcılık malzemesi hibe edildi.