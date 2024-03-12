Kırıkkale'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi

Kırıkkale'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki etkinlik, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vali Mehmet Makas, programda, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı ile Türk milletine tarihini anlatarak istikamet çizdiğini söyledi.

O istikametin öncelikle geçmişin unutulmaması olduğunu vurgulayan Makas, şöyle konuştu:

"Bu milletin nereden nereye geldiğini, tarih sahnesindeki kutlu yürüyüşünü ve mücadelesini unutmayacağız. Niye, aynı hatalara düşmemek adına. İstiklal Marşı'mızı mısra mısra, harf harf hem kendi zihnimize hem de evlatlarımızın zihnine nakşedeceğiz. Akif, İstiklal Marşı'nda hürriyeti, mücadeleyi anlatıyor. Yine farklı mısralarında ve İstiklal Marşı'nda da olsa bir ve beraber olmayı da öngörüyor. Birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz gereken çok hassas dönemlerden geçiyoruz."

Makas'ın konuşmasının ardından İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Öğrenciler tarafından "Korkma" adlı oratoryonun sahnelendiği programa, CHP Kırıkkale Milletvekili ve Kırıkkale Belediye Başkan adayı Ahmet Önal, Vali Yardımcısı Mustafa Erkayıran, Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Genç, il protokolü, siyasi parti temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.