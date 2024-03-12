Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Bahşılı'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 15:53 Güncelleme: 12.03.2024 - 15:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahşılı'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Okul müdürü Sebahat Gültekin, etkinlikte, İstiklal Marşı'nın, milletin gururunu, bağımsızlık sevdasını ve vatan sevgisini yansıtan eşsiz bir eser olduğunu söyledi.

        Öğrenciler tarafından çeşitli gösterilerin sergilendiği programda, İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Programa, Kaymakam Erdal Bilgiç, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sema Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Komiser Dursun Ergül, protokol üyeleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Boeing'e karşı ifade veren eski çalışanı ölü bulundu
        Boeing'e karşı ifade veren eski çalışanı ölü bulundu
        Uyarıları dikkate almamış!
        Uyarıları dikkate almamış!
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan BM'de "İsrail" protestosu
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan BM'de "İsrail" protestosu
        İzleyen dehşete düştü! Milyonların izlediği görüntü gerçek mi?
        İzleyen dehşete düştü! Milyonların izlediği görüntü gerçek mi?
        Haftada 3 kez 5 bin adım yaşam süresini 3 yıl uzatıyor!
        Haftada 3 kez 5 bin adım yaşam süresini 3 yıl uzatıyor!
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        Şener Şen'e destek verdi
        Şener Şen'e destek verdi
        Süper Lig'de 29. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 29. haftanın panoraması
        Rusya'dan, Britanya'yla balıkçılık anlaşmasına son
        Rusya'dan, Britanya'yla balıkçılık anlaşmasına son
        Diş hekimi başından vurulup öldürülmüştü! Eşi ve 1 kişi tutuklandı!
        Diş hekimi başından vurulup öldürülmüştü! Eşi ve 1 kişi tutuklandı!
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Ukraynalı eş boşanmak istemişti! Falçatalı dehşette karar!
        Ukraynalı eş boşanmak istemişti! Falçatalı dehşette karar!
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        Yunanistan'a kapıda vize dönemi ne zaman başlıyor?
        Yunanistan'a kapıda vize dönemi ne zaman başlıyor?
        Formula 1'de yüksek gerilim!
        Formula 1'de yüksek gerilim!
        Firari anne ve oğlu için iade talepnamesi!
        Firari anne ve oğlu için iade talepnamesi!
        Yapay zeka atılımı değerini yükseltti
        Yapay zeka atılımı değerini yükseltti
        Para mutluluk getirir mi?
        Para mutluluk getirir mi?
        Kadına 'annelik cezası' erkeğe kariyer
        Kadına 'annelik cezası' erkeğe kariyer

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'deki şok uygulamalarda aranan 5 zanlı yakalandı
        Kırıkkale'deki şok uygulamalarda aranan 5 zanlı yakalandı
        Kırıkkale'de 448 çiftçiye 112,5 ton tohum dağıtıldı
        Kırıkkale'de 448 çiftçiye 112,5 ton tohum dağıtıldı
        Kırıkkale'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etk...
        Kırıkkale'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etk...
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı
        Bahşılı'da 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerinden Filistinli arkadaşlarına ya...
        Bahşılı'da 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerinden Filistinli arkadaşlarına ya...
        Genç kadın, karnındaki 5 kilogramlık kitleden doğum gününde kurtuldu
        Genç kadın, karnındaki 5 kilogramlık kitleden doğum gününde kurtuldu