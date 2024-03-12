Bahşılı'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Okul müdürü Sebahat Gültekin, etkinlikte, İstiklal Marşı'nın, milletin gururunu, bağımsızlık sevdasını ve vatan sevgisini yansıtan eşsiz bir eser olduğunu söyledi.
Öğrenciler tarafından çeşitli gösterilerin sergilendiği programda, İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Programa, Kaymakam Erdal Bilgiç, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sema Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Komiser Dursun Ergül, protokol üyeleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.