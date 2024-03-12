Bahşılı'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi

Okul müdürü Sebahat Gültekin, etkinlikte, İstiklal Marşı'nın, milletin gururunu, bağımsızlık sevdasını ve vatan sevgisini yansıtan eşsiz bir eser olduğunu söyledi.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

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