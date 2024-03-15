Kırıkkale'de kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarda 5 zanlı yakalandı.
Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarda 5 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 8-14 Mart'ta belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.
Aramalarda, 10 bin boş makaron, gümrük kaçağı 308 tıraş makinesi ile 80 şarj aleti ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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