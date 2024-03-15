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        Kırıkkale'de kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarda 5 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 11:44 Güncelleme: 15.03.2024 - 11:44
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        Kırıkkale'de kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarda 5 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 8-14 Mart'ta belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.

        Aramalarda, 10 bin boş makaron, gümrük kaçağı 308 tıraş makinesi ile 80 şarj aleti ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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