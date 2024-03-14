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        Kırıkkale'de son bir haftada siber suçlarla ilgili 3 işlem yapıldı

        Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada siber suçla ilgili 3 işlem başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 12:35 Güncelleme: 14.03.2024 - 12:35
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        Kırıkkale'de son bir haftada siber suçlarla ilgili 3 işlem yapıldı
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        Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada siber suçla ilgili 3 işlem başlattı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 7-13 Mart'ta sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 113 kullanıcıyı tespit etti.

        Çalışmalarda 14 dijital materyali inceleyen ekipler, nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme ile banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması olayı ile ilgili işlem başlattı.

        Gözaltına alınan 3 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Ayrıca, "SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen etkinlikte, 70 vatandaş bilgilendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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