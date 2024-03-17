Kırıkkale Valisi Makas'tan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Makas, mesajında, vatanı için canlarını seve seve feda eden aziz şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Çanakkale Zaferi'nin, Türk milletinin bağımsızlık tutkusunun ve kahramanlığının en somut örneği olduğunu vurgulayan Makas, şunları kaydetti:

"Çanakkale'de, vatan sevgisi ile milletin birlik ve beraberliği sayesinde imkansız denilen zafer kazanılmıştır. Bu zafer, bize vatanın ne kadar kutsal olduğunu ve onu korumak için her türlü fedakarlığı yapmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Aziz şehitlerimiz, bu topraklarda özgür ve bağımsız bir şekilde yaşayabilmemiz için canlarını verdiler. Onların fedakarlıklarını asla unutmayacağız ve daima minnetle anacağız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz."