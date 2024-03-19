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        Kırıkkale'de şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi

        Kırıkkale'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler için iftar programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 09:02 Güncelleme: 19.03.2024 - 09:02
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        Kırıkkale'de şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi
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        Kırıkkale'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler için iftar programı gerçekleştirildi.

        Polisevi'ndeki programa katılan Vali Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, masaları gezerek şehit aileleri ve gaziler ile sohbet etti.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından iftar yapıldı.

        Programda konuşan Vali Makas, ecdadın bıraktığı bu anlamlı günleri unutmamak ve unutturmamak adına kutladıklarını söyledi.

        Ecdada layık ve hakkın savunucusu olacaklarını aktaran Makas, "Tarihin her safhasında olduğu gibi merhametle hareket edeceğiz. Ama özgürlüğümüzden, istiklalimizden ve istikbalimizden vazgeçmeyeceğiz. Bunlar bize şehitlerimizin emaneti. Vatan toprağından, bayrağımızdan ve hilalimizden vazgeçmeyeceğiz. İnşallah aziz milletimiz, liderlerinin öncülüğünde hak ettiği muasır medeniyet seviyesine gelecektir. Ve dünyada kendi hüküm sürdüğü dönemdeki adalet ve hoşgörü düzenini yani dünya nizamını tekrar kuracaktır. Buna canı gönülden inanıyoruz." diye konuştu.

        Programa, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

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