Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı tutuklandı

        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 17:05 Güncelleme: 18.03.2024 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 11-17 Mart'taki çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 164 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.

        Çeşitli suçlardan aranan 16 zanlının yakalandığı, 8'nin tutuklandığı ve 8'i hakkında ise adli işlem başlatıldığı operasyonlarda, 2 bin 831 kişi ve 84 araç sorgulandı.

        Faili meçhul 6 hırsızlık olayının da aydınlatıldığı çalışmalarda, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde flaş gelişme!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde flaş gelişme!
        Kocaeli'de sanayi tüpü patladı! 2 can kaybı var
        Kocaeli'de sanayi tüpü patladı! 2 can kaybı var
        İsimleri tek tek belirlendi! O görüntülerde T.C. de var!
        İsimleri tek tek belirlendi! O görüntülerde T.C. de var!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde karar açıklandı!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde karar açıklandı!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçında neler yaşandı?
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçında neler yaşandı?
        İsrail'e 7 Ekim'den beri 35 bin ton silah gönderildi
        İsrail'e 7 Ekim'den beri 35 bin ton silah gönderildi
        Yerel gazetelerden 'provokasyon' çıkışı!
        Yerel gazetelerden 'provokasyon' çıkışı!
        Biden, Trump'ı hedef aldı
        Biden, Trump'ı hedef aldı
        17 yaşındaki Arda'yı iş arkadaşları öldürmüş!
        17 yaşındaki Arda'yı iş arkadaşları öldürmüş!
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Aldatmakla suçladığı eşini öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Aldatmakla suçladığı eşini öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Güney Kore'den Kim'in kızı hakkında açıklama
        Güney Kore'den Kim'in kızı hakkında açıklama
        Infantino: Kabul edilemez
        Infantino: Kabul edilemez
        Yapay zekâlı ünlüleri tanıdınız mı?
        Yapay zekâlı ünlüleri tanıdınız mı?
        Arnavutköy - İstanbul Havalimanı hattı yarın açılıyor
        Arnavutköy - İstanbul Havalimanı hattı yarın açılıyor
        "Türkiye'de skandal"
        "Türkiye'de skandal"
        Kentsel dönüşümde 8 soru 8 cevap
        Kentsel dönüşümde 8 soru 8 cevap
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Bir Milletin Dirilişi" konferansı
        Kırıkkale'de "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Bir Milletin Dirilişi" konferansı
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
        Kırıkkale 14 Yaş Altı 2. Kademe Oryantiring Yarışması sona erdi
        Kırıkkale 14 Yaş Altı 2. Kademe Oryantiring Yarışması sona erdi
        Kırıkkale Valisi Makas'tan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Z...
        Kırıkkale Valisi Makas'tan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Z...
        Kırıkkale Adalet Komisyonu Başkanı Mesut Şengönül vefat etti
        Kırıkkale Adalet Komisyonu Başkanı Mesut Şengönül vefat etti
        Kırıkkale'de trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi
        Kırıkkale'de trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi