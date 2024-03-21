Kırıkkale'de son bir haftada siber suçlarla ilgili 8 işlem yapıldı

Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada siber suçla ilgili 8 işlem başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 14-20 Mart'ta sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 117 kullanıcıyı tespit etti.

Çalışmalarda 17 dijital materyali inceleyen ekipler, 6 nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme ve nitelikli hırsızlık olayıyla ilgili işlem başlattı.