Kırıkkale'deki şok uygulamalarda aranan 8 şüpheli yakalandı
Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı yakalandı.
Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 12-18 Mart'ta il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 3 bin 920 kişi ve 1201 araç sorgulandı.
Çeşitli suçlardan aranan 8 şüphelinin yakalandığı kontrollerde, aralarında çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 129 araca ceza yazıldı.
Ayrıca, 2 ruhsatsız tabanca, 8 fişek ve 68 sentetik hap ele geçirildi.
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