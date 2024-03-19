Kırıkkale'deki şok uygulamalarda aranan 8 şüpheli yakalandı

Ayrıca, 2 ruhsatsız tabanca, 8 fişek ve 68 sentetik hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 12-18 Mart'ta il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 3 bin 920 kişi ve 1201 araç sorgulandı.

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