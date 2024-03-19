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        Kırıkkale'deki şok uygulamalarda aranan 8 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 16:22 Güncelleme: 19.03.2024 - 16:22
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        Kırıkkale'deki şok uygulamalarda aranan 8 şüpheli yakalandı
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 12-18 Mart'ta il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 3 bin 920 kişi ve 1201 araç sorgulandı.

        Çeşitli suçlardan aranan 8 şüphelinin yakalandığı kontrollerde, aralarında çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 129 araca ceza yazıldı.

        Ayrıca, 2 ruhsatsız tabanca, 8 fişek ve 68 sentetik hap ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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