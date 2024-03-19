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        Kırıkkale'de park halindeki otomobil yandı

        Kırıkkale'de park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 13:16 Güncelleme: 19.03.2024 - 13:16
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        Kırıkkale'de park halindeki otomobil yandı
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        Kırıkkale'de park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Hüseyin Kahya Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'nda park halinde bulunan 71 DT 183 plakalı otomobil, motor kısmından yanmaya başladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında, araçta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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